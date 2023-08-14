Он объяснил, почему оккупантам будет проще разрушить энергосистему.

Эта зима может оказаться более тяжелой для украинской энергосистемы, чем прошлая. Такое мнение выразил эксперт Олег Жданов.

По его словам, ситуацию усугубляет то, что российские захватчики уже разрушили довольно большую часть энергосистемы Украины. Кроме того, теперь для создания "блекаута" оккупантам понадобится меньше ракет.

"Мы до сегодняшнего дня тянем всю нашу энергетику на старой советской системе, которая предусматривала дубляж всего. В любой трансформаторной будке стоит что? Два трансформатора. И даже когда-то была норма, что совокупная нагрузка на них не должна превышать мощность одного - оба можно было грузить не более чем на 50%, чтобы мощности перекидывались с одного на другой в случае аварии", - объяснил Жданов.

Эксперт утверждает, что Украина постепенно повышала эту планку, сейчас они "гудят на полную катушку". "Мы пытаемся это восстановить, не успеваем. Тянем жизнедеятельность энергосистемы на второй половине, которая уцелела. За счет дубляжа мы прошли прошлую зиму с минимальными блекаутами. Сегодня достаточно выбить любую силовую подстанцию и у нас начнутся проблемы. Подача электроэнергии будет возможна только после ее восстановления. Не методом переброски мощностей, а уже методом восстановления самих элементов энергосистемы", - добавил он.

Жданов отметил, что говорит о худшем варианте развития событий. Лучший - это предоставление Украине больше средств противовоздушной обороны для защиты неба.

Состояние энергосистемы Украины

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с начала полномасштабной войны от обстрелов со стороны России пострадала половина украинской энергосистемы. Некоторые объекты невозможно восстановить.

Недавно в НКРЭКУ заявили, что в стране не удалось восстановить и 2% от разрушенной энергосистемы.

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