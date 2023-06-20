Часть средств, которую платило государство, теперь нужно будет собирать с населения.

Повышение тарифов на свет для населения уменьшит финансовую нагрузку на государственных производителей электроэнергии. Об этом сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, население даже после повышения будет покупать электричество значительно дешевле чем оно реально стоит.

В качестве примера он привел Днепропетровскую область, где фактическая цена электричества для поставщика 5 грн 44 коп. за киловатт-час. При этом население покупает электроэнергию у поставщика по гораздо более низкому регулируемому тарифу - 1,44/1,69 грн до 1 июня и 2,64 грн сейчас.

Коваленко пояснил, что эту разницу поставщикам универсальных услуг (таких сейчас 25 компаний) компенсируют за счет доходов государственных энергогенерирующих предприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Учитывая объемы потребления населения по всей стране, эти компании ежемесячно должны платить колоссальные суммы на покрытие разницы между рыночной ценой на электроэнергию и регулируемым тарифом.

"Когда тариф для населения был на уровне 1,44 грн и 1,68 грн, государственным производителям приходилось компенсировать еще большую разницу - где-то 3,76 грн с киловатт - часа и это примерно 140 млрд грн в год", - сказал он.

Гендиректор компании напомнил, что из-за российской агрессии производители и так оказались в крайне сложном положении, ведь потеряли объемы генерации и подверглись разрушениям от ракетных атак. Это только усугубило их финансовую ситуацию. Внутри системы рос долг: поставщики несоблюдали компенсацию, недоплачивали сетям и "Укрэнерго", энергетическая инфраструктура имела дефицит средств на восстановление.

"Изменение тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию. Поставщики больше дохода от этого не будут иметь, только часть которую платило государство теперь нужно будет собирать с населения", - пояснил он.

Коваленко советует украинцам, у кого расходы на ЖКХ превышают 15% дохода подавать запрос на получение субсидии. В этом году 3,7 млн семей смогут их получить.

Тарифы на электроэнергию в Украине

Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства, с 1 июня тариф увеличился до 2,64 гривны за киловатт с 1,44 (при потреблении до 250 киловатт-часов) и 1,68 грн (в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц).

При этом, ночной тариф сохраняется и при наличии двухзонного счетчика электроэнергия будет продолжать продаваться с 50 процентной скидкой.

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