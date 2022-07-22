Турбина пока остается на немецкой территории.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину, турбина для газопровода "Северный поток-1", которую Канада вернула несмотря на санкции, застряла на полпути на немецкой территории.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, турбина была перевезена логистической фирмой Challenge Logistics в немецкий Кельн.

На данный момент Москва не предоставила необходимые для импорта турбины в Россию документы. Речь идет о документах, в которых говорится о том, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

Турбина пока остается на немецкой территории.

"Естественно, мы хотим транспортировать турбину до ее места как можно быстрее. Но время, которое на это требуется, не находится в нашем исключительном контроле", — сообщила компания-владелец турбины Siemens.

Война в Украине и ситуация с турбиной:

20 июня 2022 года Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Планировалось, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии полагали, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечается в заявлении, "этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".

13 июля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

16 июля 2022 года "Газпром" запросил документы для вывоза из Канады турбины для "Северного потока".

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