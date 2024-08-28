В Венгрии работают над долгосрочным решением для обеспечения безопасности нефтяных поставок.

Экспорт сырой нефти из РФ в Венгрию и Словакию через Украину в июле оставался в пределах нормы, несмотря на санкции Киева в отношении ОАО "Лукойл", поскольку "Татнефть" вмешалась, чтобы заменить основную часть баррелей, которых не хватало. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце Россия экспортировала через Украину около 436 тыс т сырой нефти в Венгрию и около 356 тыс т в Словакию.

Это даже больше июньских показателей. Уменьшение потоков российской нефти в Венгрию и Словакию до июля могло быть связано с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов компании MOL.

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Украинские чиновники также заявляли, что транзит нефти в две страны ЕС в июле оставался на нормальном уровне.

"Татнефть" является одной из крупнейших российских публичных компаний. По данным Forbes Global 2000, в 2020 году она заняла 539 место среди крупнейших компаний мира по объему листинга. Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан.

Поставки российской нефти - последние новости

Ранее в Киеве запретили "Лукойлу" использовать территорию Украины в качестве транзитного пути для своей продукции. В свою очередь, Будапешт выставил ультиматум и намекнул на блокирование программы финансирования военной помощи.

А недавно стало известно, что венгерский нефтегазовый гигант MOL ведет переговоры относительно новой схемы, которая позволит обеспечить долгосрочные решения для осуществления безопасных нефтяных поставок.

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