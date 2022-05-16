Юрий Витренко отметил, что в компании фиксировали разницу между заявленным и полученным объемом газа.

Транзит российского газа через ГИС Сохрановка и пограничную компрессорную станцию Новопсков прекращен. В НАК "Нафтогаз" отметили, что боевики "ЛНР" воровали "голубое топливо".

Об этом пишет издание "Новое время"

По словам Юрия Витренко, Нафтогаз иногда не может точно определить объем украденного газа.

"Мы видим, что существуют разногласия по поводу того, сколько мы должны ожидать и сколько газа течет", - отметил чиновник компании.

При этом он указал, что данный пункт входа находится на временно оккупированной территории, поэтому Оператор ГТС уведомил Газпром, что не может отвечать за транзит газа.

"Не украинский оператор закрыл вентили. Все краны были закрыты только российско-оккупационными войсками, а не украинской стороной", - уточнил Витренко.

Впервые о проблеме сообщили компании "Газпром" пару недель назад. Оккупанты вмешались в работу компрессорных станций, ответственных за транзит.

"Если украинский оператор не может контролировать эти компрессорные станции, не может контролировать ИТ-систему, то очевидно, что мы не можем отвечать за работу на этой оккупированной территории", - подытожил Витренко.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на всей территории Луганской области отсутствует электричество и водоснабжение, оккупанты воруют газ из газопровода в Новопскове.

7 мая главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о возобновлении работы ТЭС, а также анонсировали запуск Алчевского меткомбината и Стахановского ферросплавного завода.

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