Даже в такие трудные времена Украина остается надежным транзитным партнером для европейских заказчиков.

Украина может импортировать газ из четырех стран через LNG-терминалы.

Об этом генеральный директор ооо "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в Facebook.

"Уже сейчас в Украину возможно импортировать газ из СПГ (сжиженный природный газ – УНИАН) LNG терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы", - отметил он.

По словам Макогона, "Оператор ГТС Украины" за прошлый год удвоил объем поставок гарантированных мощностей в Украину, которые сейчас составляют 54 млн куб. м в сутки. В частности, были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн в сутки с 27 млн).

Он добавил, что даже в такие трудные времена Украина остается надежным транзитным партнером для европейских заказчиков.

"В настоящее время происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины. Более 1 млн куб. м в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы", - сообщил глава компании.

Ситуация с газом:

10 мая компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что с 11 мая останавливает транзит газа через станцию в Луганской области, оказавшейся на временно оккупированной Россией территории. Через этот пункт осуществляется поставка трети объема газа в Европу. Причина остановки - вмешательство оккупантов в работу станции.

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