Премьер-министр Виктор Орбан считает, что для энергетической безопасности ЕС необходимо возобновить поставки газа через Украину.

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и привлечет к этим обсуждениям Венгрию и Словакию. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление комиссии.

Отмечается, что это заявление зачитали послам ЕС в понедельник утром перед заседанием министров иностранных дел, которые будут обсуждать продление санкций против России. Санкции против РФ должны обновляться каждые шесть месяцев.

По словам премьер-министра Виктора Орбана, санкции наносят ущерб экономике Венгрии, а для энергетической безопасности блока необходимо возобновить поставки газа через Украину.

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"Комиссия готова продолжать обсуждение с Украиной по поставкам газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Комиссия готова привлечь к этому процессу Венгрию вместе со Словакией", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Остановка транзита российского газа - главные новости

С 1 января Украина официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему после окончания срока действия транзитного контракта. В связи с этим премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия готова применить ряд политических и экономических санкций против Украины, чтобы заставить транспортировать российский газ в Европейский Союз.

25 января президент Владимир Зеленский заявил, что продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины больше не будет, но украинская власть предлагает Словакии и другим странам альтернативу. Он тогда отметил, что Украина никогда не отказывала в транзите газа из других стран, но не из России.

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