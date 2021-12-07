Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-ноябре 2021 года сократился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 38,3 млрд кубометров.
Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".
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"Несмотря на "анонсы" в начале ноября относительно увеличения объемов транзита газа в Европу через территорию Украины, этого не произошло. Произошла определенная манипуляция, когда транзит в начале месяца был уменьшен до 57 млн куб. м в сутки, а затем увеличен до 109 млн куб. м, предусмотренные транзитным соглашением. Для сравнения, в аналогичный период 2020 года транзит газа составлял 178 млн куб. м в сутки, в 2019-м - 277 млн куб. м в сутки. То есть мы можем увеличить транзит в 2,5 раза", – цитирует пресс-служба руководителя ОГТСУ Сергея Макогона.
Транзит природного газа через Украину за 11 месяцев 2021 года составил 38,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 114,8 млн куб. м.
Всего в Словакию поступило 24,849 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Молдавию - 2,783 млрд куб. м, в Польшу — 3,524 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. м.
В ноябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,049 млрд куб. м, что на 414 млн куб. м больше, чем в октябре (+16%).
Транзит газа:
- Президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, что Украина предложила России увеличить транзит природного газа в Европу и скидку, однако официального ответа на это предложение не получила.
- Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.
- Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.