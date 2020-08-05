"Энергоатом" будет продавать половину электроэнергии для населения по 1 копейке за киловатт - Кабмин

Благодаря данному решению "Энергоатом" сможет более 40% своей электроэнергии продавать на рыночных условиях для промпотребителей.

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию "Энергоатом" продавать около 50% своей электроэнергии и госкомпанию "Укргидроэнерго" продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, данное решение позволит "Энергоатому" продавать больше своей электроэнергии на рынке для промышленных потребителей, что улучшит финансовое положение госкомпании, а отечественный бизнес получит более дешевую электроэнергию.

В то же время, конечная цена электроэнергии для бытовых потребителей не изменится.

"Будет увеличен отпуск электроэнергии, которую госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать по двухсторонним договорам и на других сегментах рынка. Это улучшит финансовое положение этих госкомпаний, это поставит на понятный уровень отношения на энергетическом рынке", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что благодаря данному решению "Энергоатом" сможет более 40% своей электроэнергии продавать на рыночных условиях для промышленных потребителей, тогда как до принятия данного постановления госкомпания могла продавать в рынок только 10%.

"Как было раньше. "Энергоатом" продавал сначала 5%, потом только 10% произведенной электроэнергии на рыночных условиях. Теперь "Энергоатом" продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей. То есть 50% электроэнергии "Энергоатома" будет поставляться для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт, чтобы максимально снизить конечную цену поставки электроэнергии. При этом "Энергоатом" получит возможность реализовывать более 40% своей электроэнергии на рыночных условиях", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "Энергоатом" ежемесячно получает 1 миллиард гривень убытков из-за необходимости продавать электроэнергию за полцены, поэтому компании нужно дать возможность торговать электроэнергией по рыночным ценам.

27 мая временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявил, что производство электроэнергии на атомных электростанциях упало до исторического минимума 6630 МВт.

По его словам, для выполнения плановых ремонтов нет необходимости ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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