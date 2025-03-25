Регион заканчивает зиму с запасами ниже обычного.

Цены на газ в Европе снизились. Трейдеры ожидают результатов переговоров между официальными лицами США и России в Саудовской Аравии, которые продолжались около 12 часов.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на нефть упали на 1,8% после незначительного роста накануне.

Газовые трейдеры следят за тем, как продвигается прекращение огня, к которому подталкивает президент США Дональд Трамп, на фоне предположений, что перемирие может привести к возвращению поставок российского газа в Европу.

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Регион заканчивает зиму с запасами ниже обычного и перспективами сложного сезона накопления запасов. Поставки российского газа через Украину прекратились в начале января, когда истек срок действия соглашения о транзите, а это означает, что Европа теперь получает еще меньше топлива от своего бывшего главного поставщика.

Сезонные цены по-прежнему указывают на отсутствие рыночных стимулов для закачки газа в хранилища в летний период. Существует риск, что в начале сезона закачка газа будет происходить медленно, поскольку трейдеры ожидают коррекции цен или увеличения предложения на рынке.

Голландские фьючерсы подешевели на 1% до 42,30 евро за мегаватт-час.

Возвращение российского газа в Европу - последние новости

3 марта представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран ЕС, потому что не способствует диверсификации энергетических ресурсов в блоке.

17 марта цены на газ снизились из-за прогнозов погоды и запланированных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые улучшили баланс поставок в регионе.

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