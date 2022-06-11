Все данные за период, когда связи не было, передали МАГАТЭ.

Утраченную в конце мая связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии восстановили.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Благодаря совместным усилиям НАЭК "Энергоатом" и компании "Водафон" в пятницу, 10 июня 2022 года, была восстановлена связь между серверами ЗАЭС по контролю за ядерным материалом и МАГАТЭ. Связь была потеряна 30 мая 2022 года, когда российские оккупанты отключили в Энергодаре "Водафон". А именно с этим мобильным оператором у Международного агентства по атомной энергии контракт на передачу данных", - говорится в сообщении.

Все данные за этот период были сохранены на защищенных серверах ЗАЭС. После возобновления связи их передали МАГАТЭ.

"Именно отсутствие у МАГАТЭ этих данных и невозможность их получить привычным способом – через мобильного оператора – господин Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, на Совете управляющих МАГАТЭ называл основной причиной необходимости персонально посетить ЗАЭС", - отметили в "Энергоатоме".

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС): что вирто знать

Как известно, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

В начале черня стало известно, что российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.

Тогда в "Энергоатоме" напомнили, что никто из Украины не приглашал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, добавив, что неизвестно, как она планирует попасть на станцию.

"Приехать на ЗАЭС через Россию и затем Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это значило бы игнорировать международное право, таки вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России", - отмечали в компании в компании.

Там также отмечали, что единственный способ ускорить визит экспертов МАГАТЭ на станцию - настойчивая позиция МАГАТЭ по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывоз оружия и боеприпасов с территории ЗАЭС.

7 июня стало известно, Украина отказала гендиректору МАГАТЭ в визите на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС до ее освобождения.

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