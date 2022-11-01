Может произойти аварийное отключение, а затем стабилизационное, и в результате - дом без света достаточно длительное время.

Существует несколько объяснений, почему у некоторых горожан есть свет, тогда как остальные соседние дома без электроснабжения.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Первый вариант - авария. Выяснить это можно в чат-боте компании.

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Согласно второму разъяснению, дом соседей подключен к другой линии/другой подстанции, а поэтому может попадать в другую группу на отключение или другую очередь в рамках этой группы.

"Если у соседей вообще не выключают, скорее всего, они подключены на линию с критическим объектом, но этот вопрос мы сейчас решаем", - сообщил Коваленко.

Однако энергетики не могут вычислить комбинации, которые случаются в отдельных домах.

"Например, может произойти аварийное отключение, а затем стабилизационное, и в результате - дом без света достаточно длительное время", - пояснил Коваленко.

В случае атак на объекты инфраструктуры отключения вновь становятся аварийными, без привязки к графику.

Отключение света в Киеве

С 10 октября Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре. В связи с чем в регионах ввели веерные отключения, в том числе и в Киеве.

После очередного удара по Киевской области 27 октября энергетики предупредили о более длительных отключениях, чтобы стабилизировать энергосистему.

По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадало - по состоянию на 12 октября - более трети критической инфраструктуры.

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