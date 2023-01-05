Коваленко подчеркнул, что могут быть и отключения вне графиков.

В среду, 4 января 2023 года, генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что это был первый день, когда система электроснабжения работала в полноценных стабилизационных графиках.

Как он отметил на своей странице в Facebook, благодаря усилиям энергетиков сейчас компания может отключать абонентов не группами, а используя лишь 5-6 очередей в одной группе.

При этом Коваленко подчеркнул, что могут быть и отключения вне графиков.

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"Могут ли сейчас происходить отключения вне графика? Да, если они аварийные. И тут не нужно удивляться: аварии на линиях раньше происходили, так же как и сейчас", – объяснил гендиректор энергетической компании.

Ситуация со светом в Украине

4 января в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии в стране растет. Для сбалансирования энергосистемы до областей доведены лимиты потребления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что на фоне постоянных ракетных атак России на энергосистему правительство Украины рассматривает возможность создания децентрализованной энергетической системы. Она будет менее уязвимой к российским обстрелам, поскольку речь идет о строительстве миниэлектростанций и малых объектов генерации.

В то же время аналитик энергетических рынков Максим Белявский считает, что в Украине в этом году построят новые виды модульной и высокоманевренной генерации. Он добавил, что сейчас есть возможность установить 300 МВт мощностей ветровых электростанций.

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