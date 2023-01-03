Согласно прогнозу аналитика, в этом году начнутся первые проектно-изыскательские работы по сооружению малых модульных ядерных реакторов.

В Украине в этом году построят новые виды модульной и високоманевровой генерации. Аналитик энергетических рынков Максим Белявский заявил, что сейчас есть возможность установить 300 МВт мощностей ветровых электростанций.

Об этом сообщает "РБК-Украина". По словам эксперта, также будут установлены новые объекты альтернативной энергетики.

"В 2023 году будут установлены новые виды генерации: модульные, високоманевровые. Также будут инсталлироваться несмотря на все сложности нормативно-правовой документации новые объекты альтернативной энергетики. По меньшей мере у нас сегодня есть возможность установить 300 мегаватт мощностей ветровых электростанций", - сказал Белявский.

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По его мнению, в Украине возможна установка мобильных трансформаторов и распределительных станций. Появление новых объектов значительно повысит надежность украинской энергосистемы. Согласно прогнозу аналитика, в этом году начнутся первые проектно-изыскательские работы по сооружению малых модульных ядерных реакторов.

Восстановление украинской энергетики

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему, в которой основную роль будет играть возобновляемая энергетика. По его словам, нужно не менее 1,5 млрд евро, чтобы провести поверхностное восстановление энергетических объектов.

Ранее стало известно, что Украина в партнерстве с США планирует разработать малые модульные реакторы. Они помогут поддерживать энергетическую систему страны.

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