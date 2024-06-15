Кудрицкий объяснил, что ремонты нельзя перенести, отложить или отменить.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий утверждает, что на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой.

Он заявил в эфире УП.Live, что избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов: прогнозируемый рост энергопотребления из-за возвращения жары и вывод в ремонт очередного энергоблока АЭС.

"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - сказал председатель.

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Кудрицкий объяснил, можно ли эти ремонты перенести, отложить или отменить.

"Дело в том, что эта ремонтная кампания, она, по сути, является кампанией по перегрузке топлива, во время которого осуществляются ремонты. Поэтому, поскольку топливо имеет способность вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает - его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то "подвинуть" во времени. Это можно отсрочить на несколько дней, или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", - добавил он.

Ситуация в украинской энергосистеме

Ситуация с электричеством будет разной в зависимости от сезона. Зимой 2024/25 украинцы могут получать пять-шесть часов электроэнергии в день, но все будет зависеть от обстоятельств. Об этом в эфире Business Breakfast сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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