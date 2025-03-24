Центробанк РФ представил кремлевским политикам доклад по поводу цен на "черное золото".

Российский Центробанк за несколько недель до переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путином предупреждал Кремль о возможности длительного обвала цен на нефть, подобному тому, что предшествовал развалу СССР. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что такой сценарий, по прогнозу российского Центробанка, возможен, если США и ОПЕК наводнят рынок "черным золотом", увеличив объемы добычи.

По данным издания, соответствующий доклад был представлен кремлевским политикам в виде презентации, обсуждение которой проходило под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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"Значительный риск представляет собой цена на нефть", - говорилось в докладе.

Российский ЦБ обратил внимание на значительный рост добычи нефти в США и за пределами ОПЕК, а также предупредил, что резервные мощности ОПЕК близки к рекордному уровню и могут быть приравнены к объему экспорта российской сырой нефти.

"Исторический прецедент - после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть", - было написано на одном из слайдов.

Журналисты напомнили, что из-за обвала цен на нефть в 1980-х годах советская экономика резка пошла под откос, что привело в конечном итоге к распаду Советского Союза в 1991 году.

В 1998-м Москва объявила дефолт по внешнему долгу. Это произошло после обвала цен на нефть до 10 долларов за баррель. В то же время, в 2008 году Россия задействовала свои фискальные и резервные буферы, чтобы стабилизировать экономику и сдержать уровень безработицы.

Обвал цен на нефть

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал увеличить добычу нефти в США и призвал лидера ОПЕК, которой является Саудовская Аравия, добывать больше "черного золота", чтобы помочь мировой экономике.

В начале марта цены на нефть обвалились до многолетних минимумов. Это случилось на фоне того, что запасы сырой нефти в США увеличились больше, чем ожидалось.

Позже цены на нефть продолжили падать из-за опасений по поводу влияния пошлин Дональда Трампа на мировую экономику и спрос на топливо. Также аппетит инвесторов умерил рост добычи производителей ОПЕК+.

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