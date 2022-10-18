Судна подсоединяют бортовую электростанцию к береговой сети, используя около километра кабелей.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину правительства некоторых стран Евросоюза ведут переговоры об аренде гигантских плавучих электростанций, чтобы обеспечить больше источников энергии и удовлетворить спрос зимой.

Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что силовые суда сжигают сжиженный природный газ (СПГ), мазут с низким содержанием серы или биодизель. Крупным владельцем таких судов является турецкая компания Karpowership. Флот плавучих электростанций может причалить к европейским портам в декабре, сообщила компания.

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Силовые суда использовались в качестве источника производства электроэнергии в Африке и ряде других развивающихся экономик. Поворот Европы к судам, работающим на ископаемом топливе, является еще одним признаком острой необходимости использовать дополнительные источники энергии этой зимой, поскольку континент сталкивается с многочисленными проблемами энергетической безопасности после вторжения России в Украину.

Karpowership имеет восемь доступных судов, которые могут генерировать до 2 гигаватт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить питанием примерно 5 млн домов. Самое большое судно компании имеет мощность 500 мегаватт. Судна подсоединяют бортовую электростанцию к береговой сети, используя около километра кабелей.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

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