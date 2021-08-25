Рост стоимости сырьевых товаров был спровоцирован факторами, связанными с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса.

Стоимость нефти с момента начала пандемии и ее значительного падения выросла в 3 раза, а мировые цены на газ в течении августа остаются рекордно высокими.

Соответствующий анализ цен провел УНИАН.

Итак, с началом пандемии в марте 2020 года цены на нефть марки Brent обвалились в два раза, до 20 долларов за баррель. На некоторых торговых площадках с началом пандемии цены падали до уровня ниже 10 долларов за баррель.

Но, с приходом 2021 года, цены на нефть начали снова расти и уже в середине февраля стоимость нефти превысила 60 долларов за баррель. В июле стоимость нефти уже была выше отметки 77 долларов за баррель. Затем в середине августа произошел незначительный спад до уровня 68 долл. за баррель. Таким, образом расценки на нефть вернулись на уровень до начала пандемии.

В то же время, в июле цена на газ в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час, что эквивалентно почти 500 долларов за тысячу кубометров. В течении августа цена на голубое топливо продолжили свой рост, достигнув 560 долларов за тыс. куб. м.

При этом, за год стоимость газа в мире выросла в 3 раза, с 180 долларов год назад.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что цены на газ в Европе и мире находятся на одной из высших отметок за последние 20 лет.

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Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак объяснила УНИАН, что рост стоимости сырьевых товаров был спровоцирован сразу несколькими факторами, связанными с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса.

В частности, стремительный рост экономик многих стран привел к увеличению спроса на сырье. За время пандемии производство во многих отраслях сокращалось, поэтому объемы предложения были меньше, а на некоторых рынках даже начали говорить о вероятном дефиците.

С другой стороны, за время пандемии мировая экономика получила мощную инъекцию ликвидности, то есть увеличились денежные вливания со стороны Центральных банков.

Часть этих средств неизбежно попала на биржи, что привело к стремительному росту сначала цен на акции технологических гигантов, которые, как считалось, меньше всего пострадают от коронакризиса. А затем, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, пошли вверх и цены на сырьевые товары.

Автор: Анна Бредихина