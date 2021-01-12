В ноябре стоимость тонны нефти составляла 9 тысяч гривень.

Фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине, которая используется для определения размера платы за пользование недрами, в декабре 2020 года увеличилась на 11% по сравнению с ноябрем, составив 10,13 тысячи гривень за 1 тонну.

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Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Предыдущий показатель

Фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине в октябре составила 9 тысяч гривень/тонна.

Прогноз Всемирного банка

В октябре Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году.

Цены на нефть 29 октября упали до самого низкого уровня с середины июня. Нефть продолжила резкое снижение после 5%-го падения накануне в связи с потенциальным воздействием возобновленных блокировок на спрос на нефть.

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Автор: Игорь Орел