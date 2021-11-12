Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прямо не говорит, что Российская Федерация использует в Европе газ как оружие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн брифинга.
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"Я понимаю, что журналисты всегда ищут четкой прямолинейной конкретики, но оставьте, пожалуйста, простор и для дипломатии. Я вас уверяю, что Соединенные Штаты прекрасно понимают все, что происходит на энергетическом рынке Европы, и все, что делает Российская Федерация, и как она использует газ. И сейчас ведется активная дипломатия по линии Киев-Вашингтон-Брюссель-Берлин, которая как раз сосредоточена на вопросе "Северного потока-2" и использования газа как по сути оружия в международных отношениях", - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что оставлял Вашингтон в хорошем настроении, потому что есть понимание всего объема работы, которая сейчас проводится.
"Придет время, и не только в Киеве, но и в Вашингтоне и в других столицах будут звучать фразы, которые вы с легкостью сможете вставить в заголовки", - сказал Кулеба.
Ситуация с газом:
11 ноября в Вашингтоне Блинкен выразил мнение, что Российская Федерация пока не использует газ как оружие, но Кулеба высказал противоположное мнение.
"Мы изучаем, использует ли Россия энергоносители, которые имеет в своем распоряжении, должным образом, или она стремится превращать их в оружие", - сказал Блинкен.
По словам Блинкена, если Россия попытается использовать энергоносители как оружие, или совершит другие агрессивные действия против Украины, США и Германия настроены принять меры.
В то же время Кулеба подчеркнул, что "Россия уже использует газ как оружие".
"Мы рассчитываем увидеть действия, которые осуществит Германия, поскольку Германия имеет рычаги влияния на Россию", - сказал министр.
По его убеждению, "Россия должна получить очень сильный сигнал не только от Соединенных Штатов и других столиц, но также и из Берлина, что это не игра, которая принесет выгоду России".