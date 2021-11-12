Кулеба объяснил, почему Блинкен прямо не говорит, что РФ использует газ как оружие.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прямо не говорит, что Российская Федерация использует в Европе газ как оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн брифинга.

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"Я понимаю, что журналисты всегда ищут четкой прямолинейной конкретики, но оставьте, пожалуйста, простор и для дипломатии. Я вас уверяю, что Соединенные Штаты прекрасно понимают все, что происходит на энергетическом рынке Европы, и все, что делает Российская Федерация, и как она использует газ. И сейчас ведется активная дипломатия по линии Киев-Вашингтон-Брюссель-Берлин, которая как раз сосредоточена на вопросе "Северного потока-2" и использования газа как по сути оружия в международных отношениях", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что оставлял Вашингтон в хорошем настроении, потому что есть понимание всего объема работы, которая сейчас проводится.

"Придет время, и не только в Киеве, но и в Вашингтоне и в других столицах будут звучать фразы, которые вы с легкостью сможете вставить в заголовки", - сказал Кулеба.

Ситуация с газом:

11 ноября в Вашингтоне Блинкен выразил мнение, что Российская Федерация пока не использует газ как оружие, но Кулеба высказал противоположное мнение.

"Мы изучаем, использует ли Россия энергоносители, которые имеет в своем распоряжении, должным образом, или она стремится превращать их в оружие", - сказал Блинкен.

По словам Блинкена, если Россия попытается использовать энергоносители как оружие, или совершит другие агрессивные действия против Украины, США и Германия настроены принять меры.

В то же время Кулеба подчеркнул, что "Россия уже использует газ как оружие".

"Мы рассчитываем увидеть действия, которые осуществит Германия, поскольку Германия имеет рычаги влияния на Россию", - сказал министр.

По его убеждению, "Россия должна получить очень сильный сигнал не только от Соединенных Штатов и других столиц, но также и из Берлина, что это не игра, которая принесет выгоду России".

Автор: Виталий Саенко