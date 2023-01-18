В USAID уточнили, что эти деньги будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины.

Администрация президента США Джо Байдена направит $125 млн на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут Украине справиться с ремонтом объектов энергоинфраструктуры после российских ударов.

Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, передает AP. В частности, деньги направят на закупку резервного питания для систем водоснабжения и отопления Киева. Эта помощь также пополнит запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

В USAID уточнили, что $125 млн будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

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Удары по объектам энергоинфраструктуры

С октября 2022 года российские оккупанты усилили удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.

Предыдущая помощь USAID предусматривала предоставление 1415 генераторов украинским школам и больницам.

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