Эксперт считает, что Украина уже сейчас должна думать, какой будет осень-зима следующего года с точки зрения прохождения отопительного сезона.

Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна импортировать из Европы минимум 8 млрд куб. м газа, а в случае прекращения транзита голубого топлива – 10 млрд куб. м, и потратить на это около 10 млрд долларов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Мы можем уже четко говорить, что на следующий сезон нам нужно закачать как минимум 8 млрд куб. м газа. А для того, чтобы быть более-менее спокойными на случай отключений прокачки газа через украинскую трубу нужно закупать от 10 млрд куб. м", - сказал он.

По его словам, цена на газ в Европе держится на отметке тысячу долларов за тысячу кубометров. Кроме того, добавил он, существует опасение, что в апреле цена на газ может быть даже выше, чем в феврале.

"Украине нужно найти где-то 10 млрд долларов для того, чтобы закупить этот газ. Таких денег в "Нафтогазе" нет, и их можно будет брать только из государственного бюджета", - добавил Денисенко.

Эксперт считает, что Украина уже сейчас должна думать, какой будет осень-зима следующего года с точки зрения прохождения отопительного сезона.

По мнению Денисенко, нужно проводить совещания во главе с премьер-министром, чтобы разработать механизм формирования цен на газ для населения. Ведь, напомнил он, действие фиксированного тарифа для населения завершает свое действие в конце апреля.

"Власть также должна решить, как помочь целому ряду отраслей, которые по такой цене газа имеют все шансы закрыться, как сохранять рабочие места и как думать о том, какой должна быть субсидиарная компания в следующем году. Здесь, безусловно, без переговоров с МВФ трудно представить, как это вообще делать", - добавил Денисенко.

В свою очередь эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип презентовал исследование, в котором отметил основные риски для энергетической системы в 2022 году.

По его словам, зависимость Европейского союза от российского газа сейчас составляет 40%. Эксперт назвал мифом информацию, что США в краткосрочной перспективе смогут обеспечивать Европу газом вместо России. По его убеждению, это может произойти не раньше 2024 года.

"В настоящее время без российского газа в Европе будут проблемы, а мы настолько связаны с Европой, что и у нас они будут", - прогнозирует эксперт.

Прокип отметил, что еще одной угрозой в этом году для энергетики является сохранение высоких цен на газ в период закачки.

"За базовый сценарий мы принимаем, что цена на газ в Европе летом будет на уровне 600 долларов за тыс. куб. м. Это достаточно высокая цена. Несмотря на то, что украинский рынок газа очень тесно интегрирован с европейским, все это будет отражаться на Украине", - отметил он.

Прокип считает, что Украине уже сейчас нужно готовить средства на закупку газа, думать о пересмотре тарифной политики, потому что рыночная цена газа в 8-10 раз выше, чем нынешняя для отдельных категорий потребителей.

Цена на газ:

Средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2022 года составила 1 161,52 долл. или 32,8 тыс. грн за тысячу кубометров.

Цены на газ в Украине коррелирует с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Для бытовых потребителей в Украине с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует летнее предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.