Подготовка включает основные аспекты: достаточные объемы запасов газа и угля, готовность предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям.

Кабинет министров готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Террористические акты, которые совершает Россия, направлены не только на гражданскую, но и на критическую инфраструктуру. В этих условиях мы понимаем, что нас ждет очень тяжелый отопительный сезон. Поэтому уже три месяца мы активно ведем подготовку к различным сценариям. У нас создан соответствующий штаб на самом высоком уровне. Такая подготовка включает четыре основных аспекта. Достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям", - сказал он.

По словам Шмыгаля, продолжается закачивание газа в украинские подземные газовые хранилища, по состоянию на сегодня накоплено уже 11,3 млрд кубометров газа.

"Всего с начала года было закачано почти 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргазвыдобування" почти не уменьшилась. "Нафтогазу" поставлено задание до начала отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа", - сказал он.

Руководитель правительства добавил, что по состоянию на середину июля Украина имеет 1,5 млн тонн угля, что в 2,5 раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы на это время.

"Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы на начало отопительного сезона наши запасы составляли более 2 млн тонн", - сказал он.

Что касается готовности энергогенерирующих предприятий и объектов инфраструктуры, то в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону.

"Выделено почти 300 млн грн на ремонты трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач", - сказал Шмыгаль.

Также он напомнил, что правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации.

"Когда твой географический сосед - неадекватный террорист, необходимо готовиться к любым сценариям", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам международной конференции в Лугано договорилась о дополнительной финансовой поддержке на сумму 1,9 млрд долларов.

В частности, более 500 млн долларов из этой суммы будет выделено на подготовку к отопительному сезону.

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