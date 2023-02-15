Сегодня четвертые сутки подряд в энергосистеме Украины не будет дефицита электроэнергии, теплая погода способствовала увеличению производства энергии из возобновляемых источников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенко.
По словам Галущенко, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.
"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов выработанной электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников", - отметил Галущенко.
Вместе с тем в Одесской области в связи с ремонтами сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.
Также в результате вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены г. Купянск и прилегающие районы.
Удары по энергоструктуре Украины
Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины. 10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.
В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупацию Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.
Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.