Вместе с тем в Одесской области в связи с ремонтами сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.

Сегодня четвертые сутки подряд в энергосистеме Украины не будет дефицита электроэнергии, теплая погода способствовала увеличению производства энергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенко.

По словам Галущенко, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

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"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов выработанной электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников", - отметил Галущенко.

Вместе с тем в Одесской области в связи с ремонтами сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.

Также в результате вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены г. Купянск и прилегающие районы.

Удары по энергоструктуре Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины. 10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупацию Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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