К этому якобы готовились еще в мае этого года.

В Германии готовятся к тайной национализации "дочки" Газпрома. Федеральное правительство якобы уже создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает издание Welt.

"Подготовка к возможной национализации бывшей немецкой дочерней компании российской государственной компании "Газпром" идет более продвинуто, чем предполагалось ранее. Согласно информации, федеральное правительство тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе", - утверждают журналисты.

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Отмечается, что до сих пор бывшая компания "Газпром Германия", которая с тех пор была переименована в "Securing Energy for Europe" (SEFE), находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

В немецком Министерстве экономики подтвердили, что им известно об основании холдинговой компании. Пресс-секретарь заявила, что к этому якобы готовились еще в мае этого года "исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации".

Поставки российского газа в ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее российский монополист "Газпром" заявил, что по технически причинам остановит еще одну турбину Siemens.

В связи с этим суточная пропускная способность газопровода "Северный поток" составит не более 33 миллионов кубических метров топлива. Это 20% от общей мощности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на поставки газа из России больше нельзя полагаться.

Ранее УНИАН также сообщал, что "Газпром" сократил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1".

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