РФ столкнулась с одним из самых серьезных перебоев в экспорте нефти за последние два года.

Более десятка танкеров, загруженных 10 миллионами баррелей российской нефти сорта Sokol, неделями стоят на мели у побережья Южной Кореи. Продукцию не удается продать из-за санкций США и проблем с оплатой, пишет Reuters со ссылкой на данные двух трейдеров и информацию о судоходстве.

Речь идет об объемах, равных 1,3 миллиона метрических тонн. Они составляют более чем месячный объем (за 45 дней) добычи проекта "Сахалин-1", некогда флагманского предприятия американской компании Exxon Mobil, вышедшей из России после вторжения Москвы в Украину.

"Отгрузка нефти для Indian Oil Corp (IOC.NS) задерживается из-за проблем с оплатой, что вынуждает крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке", – говорится в публикации.

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Указано, что компания не ожидает в ближайшее время получить никаких поставок Sokol из-за разногласий относительно того, в какой валюте будет осуществляться оплата.

Агентство указывает, что трудности с продажей нефти указанного сорта являются одной из самых серьезных проблем, с которыми столкнулась Москва после введения санкций Запада, и одним из самых серьезных перебоев в экспорте российской нефти за последние два года.

"Сахалин-1" был одним из первых постсоветских соглашений в России, заключенных в рамках договоренностей о разделе продукции. Когда Exxon Mobil ушел в 2022 году, добыча упала почти до нуля и с тех пор не восстановилась полностью, говорится в статье.

В прошлом году Соединенные Штаты наложили санкции на несколько судов и компаний, причастных к транспортировке нефти Sokol.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что морские поставки российской нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников, который ненадолго приостановил потоки с ключевого экспортного терминала в Балтийском море.

Так, в войне России против Украины открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Речь идет об атаках беспилотников на объекты на побережье Балтийского моря.

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