В то же время импорт из Саудовской Аравии, ранее крупнейшего поставщика Китая, снизился, уступив свою долю более дешёвой российской нефти.

Россия обошла Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. Как пишет Reuters, Китай закупил огромное количество нефти со скидкой для своих перерабатывающих заводов, несмотря на западные санкции.

По данным китайской таможни, в прошлом году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн метрических тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в день. В то же время импорт из Саудовской Аравии, ранее крупнейшего поставщика Китая, упал на 1,8 % до 85,96 млн тонн, уступив свою долю рынка более дешевой российской нефти.

Российская нефть, отвергнутая многими международными покупателями после введения западных санкций в связи с вторжением Кремля в Украину в 2022 году, большую часть прошлого года торговалась со значительным дисконтом к международным эталонам в условиях навязанного Западом ограничения цен.

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Как пишет Reuters, чтобы не нарушать западные санкции, китайские нефтеперерабатывающие компании используют посредников-трейдеров для доставки и страхования российской нефти. Покупатели также используют воды у берегов Малайзии в качестве перевалочного пункта для грузов из Ирана и Венесуэлы, попавших под санкции.

Товарооборот между РФ и Китаем

По итогам 2023 года товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда, а экономические связи между Пекином и Москвой укрепляются даже несмотря на войну в Украине. Так, товарооборот между двумя странами в долларовом эквиваленте в 2023 году вырос на 26% – с 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов. Китай скупает дешевую российскую нефть с момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В то же время Россия импортирует смартфоны Xiaomi и Realme, после того, как американские и европейские бренды ушли с рынка.

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