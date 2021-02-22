СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

На Житомирщине в Новоград-Волынском районе на магистральном нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление" продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны. Это происходит вопреки решению Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении на него санкций.

Об этом сообщает издание Житомир.Life со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что очевидцы 21 февраля сфотографировали на территории нефтепродуктопровода автоцистерны, которые там находились, а техника беспрепятственно передвигалась на площадке рядом. Также утверждается, что работы по откачке и автозагрузке нефтепродуктов продолжаются в дальнейшем.

Санкции против Медведчука: что известно

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.

«ПрикарпатЗахидтранс» - компания, которая является оператором трубопровода «Самара - Западное направление» протяженностью более 1100 тыс. км, который проходит по территории Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии. Также в данном трубопроводе есть точки слива топлива на территории Украины, например, в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и пгт. Смыга (Ривненская обл.). Проектная мощность прокачки топлива по данному трубопроводу составляет 3,5 млн тонн в год.

В марте 2016 года акции данной компании были куплены швейцарской компанией International Trading Partners AG. До этого нефтепродуктопровод входил в состав компании «Транснефтепродукт» российской «Транснефти»

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Автор: УНИАН