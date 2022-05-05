Осенью прошлого года "Газпром" уже пугал европейцев замерзанием и высокими ценами, чтобы запустить "Северный поток-2".

"Газпром" является оружием Кремля и все решения компании принимаются лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Газпром" сам никаких решений не принимает, фамилия главного менеджера компании – Путин. "Газпром" - это оружие Кремля, нацеленное на шантаж Европы", - отметил эксперт.

Гончар также подчеркнул, что Россия может прибегнуть к перекрытию газового крана ЕС.

"Конечно, Россия может прибегнуть к перекрытию газового крана ЕС, чтобы проучить европейцев. Сейчас они готовы на все. Польша и Болгария – это две страны-жертвы, избранные Кремлем, чтобы продемонстрировать другим: "смотрите, что с вами будет". Но, как известно, газовое оружие плохо работает в летний период. Если бы это было в преддверии зимы, то ситуация была бы несколько иной", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что "Газпром" уже пытался шантажировать Европу.

Но вспомним, что осенью прошлого года "Газпром" уже пугал европейцев замерзанием и высокими ценами, чтобы запустить "Северный поток-2". Никакие катаклизмы, которые "пророчили" в "Газпроме" не случились, в ЕС не поддались газовому шантажу. Потому и сейчас этот шантаж с отключением не пройдет.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости:

Три страны ЕС отозвали вето на нефтяное эмбарго против России-ZDF

Экспорт "Газпрома" упал до трехмесячного минимума

ЕС рассматривает "особые условия" для Венгрии и Словакии ради нефтяного эмбарго - Reuters