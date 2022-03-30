Планируется, что до конца апреля в нейтральный период будут переведены все украинские ПХГ.

Компания "Укртрансгаз" начала подготовку подземных газохранилищ к новому сезону закачки газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Telegram.

"Отопительный сезон 2021/22 подходит к концу. И в конце марта уктрансгазовцы начали подготовку к новому сезону закачки газа", - говорится в сообщении.

Уже три украинских подземных хранилища газа остановили отбор и вошли в нейтральный период, рассказали в компании, добавив, что в это время проводятся профилактические работы и ремонты.

"Планируется, что до конца апреля в нейтральный период будут переведены все украинские ПХГ", - отметила пресс-служба.

Также сообщается, что работа двух подземных хранилищ газа остановлена из - за боевых действий-это Краснопоповское на Луганщине и Олишевское на Черниговщине. Начать профилактические работы здесь нельзя, ведь остается риск для персонала.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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