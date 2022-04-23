Часть газа будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу украинских станций на недавно оккупированных территориях.

Европейский Союз может потерять треть объема газа, поставляемого из России через территорию Украины.

Об этом глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил в Twitter.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - написал он.

Война против Украины и газовое эмбарго:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В марте лидеры ЕС обязались сократить потребление российского газа на 66% до конца этого года и к 2027 году снять зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.

22 апреля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России.

23 апреля 2022 года Австрия заявила о том, что не поддержит газовое эмбарго против России.

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