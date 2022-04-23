Европейский Союз может потерять треть объема газа, поставляемого из России через территорию Украины.
Об этом глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил в Twitter.
"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - написал он.
Война против Украины и газовое эмбарго:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- В марте лидеры ЕС обязались сократить потребление российского газа на 66% до конца этого года и к 2027 году снять зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.
- 22 апреля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России.
- 23 апреля 2022 года Австрия заявила о том, что не поддержит газовое эмбарго против России.
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