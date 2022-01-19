В МИД Украины считают заявления словацкого чиновника об антироссийских санкциях неприемлемыми.

В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на неподдержку министром экономики Словакии Рихардом Суликом санкций против Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины", – подчеркнул Николенко.

"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на Российскую Федерацию санкций", – сказал спикер.

По его словам, "разговоры о возвращении business as usual (привычного ведения дел и нормального сотрудничества – Ред.) с РФ, которая грубо нарушила международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии".

Читайте такжеСША готовят санкции против главарей боевиков на Донбассе – WSJНиколенко заявил, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружественных украинско-словацких отношений", – заявил спикер.

Как сообщает словацкое издание Pravda, министр экономики Словакии Рихард Сулик поставил под сомнение важность экономических санкций против России, введенных несколько лет назад.

Сулик считает неудачным решение применить санкции против РФ.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. По этой причине, санкции лишь приводят к ущербу, россияне в любом случае не вернут Крым. Мы должны смотреть вперед и выстраивать отношения", – сказал Сулик.

Кроме того, добавил он, напряжение на границе Украины также не способствует построению отношений.

Напомним, РФ аннексировала украинский Крым весной 2014 года, а позже вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Ряд стран Запада наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции, а позже их продляли и расширяли.

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