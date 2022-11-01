На промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов.

Российские оккупанты разместили системы радиоэлектронной борьбы на крыше пятого энергоблока Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах местных жителей, которые выехали", - говорится в сообщении.

Также в ГУР сообщили, что в Энергодар прибыли так называемые "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно осуществлять с 09:00 до 15:00. После 15:00 возрастает вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

"Российские оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться относительно подписания или отказа от контракта с "Росатомом". Остальным работникам ЗАЭС выставлен срок до 1 декабря. Сообщено, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца. Сейчас инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления)", - отметили в разведке.

Оккупация Россией Запорожской АЭС

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С той поры Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

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