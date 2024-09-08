Такой сценарий является одним из возможных вариантов, которые разработаны на текущий момент.

Воздушные линии электропередач в Украине могут перенести под землю, чтобы обезопасить их от российских обстрелов. Это один из вариантов, которые рассматривают, заявил в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"Перенос линий под землю - потенциально один из вариантов. На сегодня разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения безопасности", - рассказал чиновник.

По словам Колесника, уже сейчас энергетики обустраивают первый и второй уровни физической защиты энергообъектов.

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Чиновник отметил, что для выполнения работ по физической защите и восстановлению поврежденных энергообъектов требуется финансирование как из государственного бюджета, так и за счет международной помощи.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. По оптимистическому прогнозу отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки. В худшем случае света не будет по 20 часов в сутки.

Однако министр энергетики Герман Галущенко критикует подобные прогнозы, считая их чистой манипуляцией. По его словам, сторонние "эксперты" на самом деле не владеют реальной информацией о состоянии энергосистемы, поэтому их оценки "не имеют ничего общего с реальностью".

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