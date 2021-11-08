Уровень прокачки газа все еще не достиг забронированного объема.

Российская Федерация в последние дни увеличила транзит газа в Европу. Уровень прокачки "голубого топлива" все еще не достиг забронированных 109 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, российские газохранилища в Европе заполнены почти на четверть.

"По состоянию на 5 ноября газпромовские хранилища в Европе заполнены лишь на 24,6%. В то же время уровень заполнения ПХГ в РФ самый большой с 2000 года. Будет ли увеличение поставок газа в Европу (с 8 ноября, - ред.)", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что от России не поступали дополнительные заявки на транзит.

Читайте такжеТакого еще не было: Украине пророчат отключения света и перебои с отоплением из-за дефицита угля"Более того, транзит пока меньше (88 млн м3), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн м3)", - объяснил Макогон.

Напомним, что Россия в начале ноября резко сократила транзит газа по территории Украины.

Транзит газа через Украину

Ранее глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявлял, что российской газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

1 ноября 2021 года генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о том, что суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля.

Автор: Анастасия Горбачева