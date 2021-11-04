Стоимость "голубого топлива" упала ниже 900 долларов.

Российская Федерация возобновила транзит газа в Германию в обход Украины. Цена на "голубое топливо" в Европе стала резко падать.

Об этом свидетельствуют данные GASCADE.

Так, Москва пустила газ по трубе "Ямал – Европа". Поставки газа по этому газопроводу остановили еще 30 октября.

После возобновления транзита цена газа в еврорегионе сразу же упала ниже 900 долларов за 1 тыс. куб. м. и составила 897 долларов.

При этом в "Газпроме" до сих пор отмахиваются от обвинений в умышленном создании энергетического кризиса в Европе.

Транзит газа через Украину

Ранее глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявлял, что российской газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

1 ноября 2021 года генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о том, что суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля.

Автор: Анастасия Горбачева