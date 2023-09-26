Москва по-прежнему активно использует европейскую судоходную отрасль.

Россия по-прежнему полагается на европейское судоходство для транспортировки своей нефти, даже несмотря на то, что поставки превышают ценовые ограничения стран "Большой семерки".

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на базирующийся в Хельсинки Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, примерно две трети российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, применяющим ценовые ограничения, введенные "Большой семеркой" и ее союзниками.

Как говорится в материале, это показывает, что Москва по-прежнему активно использует европейскую судоходную отрасль.

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Ограничение было разработано для того, чтобы обеспечить поступление достаточного количества нефти, одновременно ограничивая доходы Кремля. Однако Россия не только продолжает использовать западные суда, но и сформировала так называемый теневой флот танкеров, действующих за пределами юрисдикции стран, вводящих санкции.

По данным CREA, они, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния, где тот же объем мощности может обеспечить больший объем поставок. Как говорится в материале, около трех четвертей всех рейсов теневого флота посвящены транспортировке российской нефти.

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3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установке предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Однако ценовой потолок не действует и Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти рекордные суммы.

25 сентября 2023 года сообщалось о том, что Россия научилась обходить потолок цен на нефть. Три четверти поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок, которые являются главным рычагом влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель.

Доходы России от экспорта нефти в августе 2023 года выросли до $17,1 млрд. Это самый высокий уровень с октября 2022 года.

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