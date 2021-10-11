Рекордные цены на уголь и природный газ привели к существенному росту стоимости электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка".

"Рост цен на электрическую энергию происходит вследствие роста цен на энергоресурсы, в частности, уголь и природный газ. Эталонная цена энергетического угля API2, по состоянию на 11 октября, составляет $230 за тонну, а фьючерсные цены на природный газ Month Ahead (ресурс ноября) на нидерландском TTF по данным торгов составляют €85/MWh (1000 долларов/тыс. куб. м)", – отмечает издание.

Так 12 октября средневзвешенная цена на рынке в сутки вперед в ОЭС Украины достигла 3331 грн/МВт-ч.

В частности, цена базовой нагрузки на 12 октября достигла 3076,04 грн/МВт-ч, а в пиковые часы – 3995,83 грн/МВт-час.

Самые низкие цены на РДН в ОЭС за сутки поставки 12 октября сформировались на 03:00-06:00 – 773 грн/МВт-час.

Автор: Иван Бойко