Из-за ракетных атак россиян по всей территории Украины в городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
"Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.
В компании призывают украинцев оставаться в укрытиях.
Ракетный обстрел Киева 10 октября 2022 года: что известно
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.
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