Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.

Из-за ракетных атак россиян по всей территории Украины в городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.

В компании призывают украинцев оставаться в укрытиях.

Ракетный обстрел Киева 10 октября 2022 года: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: