22 августа Ангела Меркель должна прибыть в Украину и провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба российского президента, встреча состоялась в Большом Кремлевском дворце.

"Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит, у нас есть о чём поговорить. Конечно, не могу не упомянуть о том, что 80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и по этому поводу, по случаю этой годовщины я только что возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - отметила Меркель в начале встречи.

Она также добавила, что сторонам есть о чем говорить, в том числе о двусторонних отношениях и множестве вопросов международной повестки.

"Ты уже упомянул конференцию по Ливии, которая состоялась. Конечно же, Афганистан, наши торговые отношения, наше сотрудничество, ты упомянул Год Германии в России, который проводится в настоящий момент. Конечно, мы будем говорить и по вопросам гражданского общества, о некоммерческих организациях. Значит, у нас есть чем заполнить наше время, я очень благодарна, что мне была предоставлена эта возможность", - обратилась канцлер Германии к Путину.

Встреча Меркель и Путина в Москве

Ранее правительство Германии сообщало, что на переговорах в Москве, кроме двусторонних отношений, Ангела Меркель и Владимир Путин обсудят борьбу с пандемией, конфликт на востоке Украины, а также ситуацию в Беларуси и в Афганистане.

Через два дня, в воскресенье, 22 августа, канцлер Германии должна прибыть с визитом в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал, что Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины.

В прошлый раз Ангела Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года. Ее сегодняшний визит станет 19-м по счету и, как ожидается, последним в статусе канцлера Германии. Всего с 2005 года Меркель 30 раз встречалась с Путиным в статусе канцлера.

Тем временем пятничная встреча Меркель и Путина уже отметилась курьезом.

Автор: Катерина Комолова