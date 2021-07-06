Помимо этого, необходимо выводить двусторонние договора на платформы с публичным контрактованием, уверен эксперт.

Введение механизма кодирования купленной мощности по договорам купли-продажи электроэнергии поможет отслеживать их происхождение от генерации до конечного потребителя, и сделает невозможной «торговлю воздухом». Такое мнение высказал руководитель направления «Электроэнергия» компании «ЙЕ Энергия» Василий Гончарук, выступая на ток-шоу Energy Freedom з Андреем Куликовым.

«Чтобы комплексно решить проблему перекосов в ценообразовании на рынке, нужно вводить коды для купленных лотов электроэнергии. Тогда не будет вопросов, кто чем торгует. И регулятор, и оператор рынка будут иметь эту информацию», – отметил Василий Гончарук.

По его мнению, введение кодов станет действенным инструментом для предотвращения манипуляций с ценой электроэнергии.

Помимо этого, необходимо выводить двусторонние договора на платформы с публичным контрактованием, уверен эксперт.

«Не должно быть никаких серых, черных, непрозрачных контрактов, заключаемых кулуарно. Все контракты должны быть выведены на биржу, где в равных условиях все участники смогут конкурировать и получать рыночную цену за ресурс – как генерация, так и поставщики с трейдерами», – отметил Василий Гончарук.

По его мнению, индикатив цены электроэнергии должен формироваться на рынке двусторонних договоров, а не котировок на рынке РСВ (рынок на сутки вперед).

«Рынок нужно переориентировать с индикатива цены, который сейчас формирует спотовый рынок РСВ, на индикатив рынка двусторонних договоров, поскольку на РСВ продается незначительная часть от общего объема потребления (около 8% – прим. ред.) Поэтому нелогично, что весь рынок ориентируется на эти цены», – уверен эксперт

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Автор: Григорий Бондарь