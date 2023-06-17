Наиболее вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или тоннеле, который проходит сквозь бетонное сердце конструкции.

Каховскую ГЭС мог разрушить подрыв оккупантами подводного прохода, который мог быть наиболее уязвимым местом, находящимся глубоко внутри дамбы.

Как сообщает The New York Times, именно подрыв подводного прохода в машинный зал является вероятной причиной крушения Каховской ГЭС. Как говорится в материале, инженеры из Украины и США подтверждают, что глубоко внутри дамбы была "ахиллесова пята".

Как говорится в материале, дамбу построили в советское время, поэтому Москва имела каждую страницу инженерных чертежей и знала, где находится самая уязвимая часть.

Американские инженеры пришли к выводу, что учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или тоннеле, который проходит сквозь бетонное сердце конструкции.

"Если ваша цель - уничтожить саму дамбу, понадобится мощный взрыв. Проход является идеальным местом для размещения этого взрывного заряда", - заявил инженер-геотехник Майкл Вест, директор компании Wiss, Janney, Elstner.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена. Сразу было подтверждено подтопление около 1300 га сельскохозяйственных угодий. Угроза подтопления существует для 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Был экстренно изменен режим работы других гидроэлектростанций, чтобы уменьшить масштабы затопления. В Минэнерго заявили о возможном дисбалансе в энергосистеме.

По состоянию на 14 июня 2023 года анализ показал, что взрыв на ГЭС будет иметь существенные, катастрофические последствия для экологии.

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