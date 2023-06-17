Мосты выстояли и по ним уже открыт проезд.

В Николаевской области недавно построенные мосты выстояли во время затопления. Речь идет о Васильевском и Нововасиловском мостах, сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

"Сегодня обследовали мостовые переходы возле сел Васильевка и Нововасиловка, которые почти 10 дней находились под водой. Есть хорошие новости - мосты выстояли и проезд по ним уже открыт", - отметил он.

При этом он поблагодарил работников 36-го путевосстановительного Конотопского полка за очень качественную работу: "Впереди у нас еще много работы по восстановлению громады. Мосты выстояли - выстоим и мы с вами".

Подрыв Каховской ГЭС - актуальные новости о последствиях

Как сообщал УНИАН, сотрудники международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance считают, что вероятнее всего, за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.

Также в сети появились свежие спутниковые снимки последствий подрыва плотины Каховской ГЭС российскими войсками, сделанные компанией Maxar.

В Черном море, Белгород-Днестровском лимане и в реке Дунай из-за подрыва Каховской ГЭС категорически запрещено купание, вылов рыбы и морепродуктов.