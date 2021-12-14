В результате изменений, которые планируется внести в Закон "О НКРЭКУ", полномочия отраслевого регулятора существенно расширятся, уверен эксперт.

В ходе имплементации Регламента ЕС № 1227/2011 о целостности и прозрачности оптовых энергетических рынков (REMIT), которая должна произойти до 1 июля 2022 года, важно не допустить конфликта компетенций двух государственных органов НКРЕКП и АМКУ.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов, комментируя требования Европейского Энергетического сообщества, изложенные в решении-предписании от 30 ноября 2021 г.

"Нужно избежать дублирования функций и полномочий НКРЭКУ и АМКУ при реализации регламента REMIT. Подобное пересечение может привести к неоднократной юридической ответственности участников рынка за совершенное правонарушение на оптовых рынках энергетических продуктов", – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что до сих пор полномочия НКРЭКУ распространялись на расследование и применение санкций относительно условий лицензионной деятельности на рынках природного газа и электрической энергии и выполнения правил рынков и решений Нацкомиссии.

В результате изменений, которые планируется внести в Закон "О НКРЭКУ", полномочия отраслевого регулятора существенно расширятся, уверен эксперт. К тому же, по его мнению, добавятся права расследовать случаи, связанные с правилами регламента REMIT. В частности, речь идет о различных видах манипуляций, которые будут прописаны в законах "О рынке природного газа" и "О рынке электроэнергии".

"Важно не допустить того, чтобы регулятор превратился в "полицейскую дубинку". С расширением полномочий НКРЕКП нужно максимально четко разграничить понятия и терминологию антимонопольного законодательства и REMIT. По сути, оба госоргана будут иметь право расследовать и накладывать санкции за ущерб, нанесенный рынку и его участникам", – подчеркнул Евгений Нацвин-Степанов.

Доработки, по мнению заместителя председателя Ассоциации, требует и выработки сбалансированного подхода в отношении размера штрафов за нарушения.

Напомним, Совет министров Европейского Энергетического сообщества принял решение-предписание, в котором обращает внимание на невыполнение Украиной ряда пунктов имплементированного страной 1 февраля 2011 г. Договора об учреждении Энергетического Сообщества. В случае невыполнения требований права Украины как члена сообщества могут быть существенно ограничены.

Проект Закона №5322 от 01.04.2021 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках" авторства группы депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом, внесенный в повестку дня шестой сессии Верховной Рады 9 созыва, что длится сейчас.

Автор: Григорий Бондарь