Согласно закону "О предотвращении коррупции", НАПК и его глава Александр Новиков должны были обратиться в суд относительно контракта НАК "Нафтогаз Украины" с Юрием Витренко.

Об этом сообщил юрист, директор программы «Право» Украинского института будущего Александр Чебаненко.

"Порядок обращения НАПК в суд предусмотрен законом «О предупреждении коррупции». В законе как раз сказано, что в случае, если, по мнению НАПК, определенный договор противоречит нормам закона, то НАПК обращается напрямую в суд. Это была бы нормальная реакция НАПК, в соответствии с законом", - отметил эксперт.

По его словам, озвученное главой НАПК Новиковым заявление относительно конфликта интересов Юрия Витренко и госкомпании "Нафтогаз" - спорное, так как в полномочия Витренко в должности врио министра энергетики не входил контроль над НАК "Нафтогаз Украины".

"Действующим законодательством «Нафтогаз» подчинен Кабмину, то есть, не подчинен Минэнерго. Все акты относительно НАК принимаются Кабмином, как единым акционером компании. Конфликт интересов был бы, если бы Юрий Витренко принимал решения от имени Кабинета министров, чего, как нам известно, не было. Доступная нам информация говорит о том, что не было у Витренко ни контролирующих, ни распорядительных функций относительно НАК "Нафтогаз Украины", и соответствующих полномочий таких у него не было. Такие распоряжения и контроль над НАК "Нафтогаз» относятся к компетенции Кабмина", - подчеркнул Александр Чебаненко.

Комментируя новое предписание НАПК, которое 1 июля агентство направило главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, юрист Александр Чебаненко отметил:

"Основа – это устав НАКа, где указаны полномочия набсовета. Мы понимаем, что это предписание направлено не надлежащей стороне, потому что полномочия наблюдательного совета четко прописаны в уставе, и вопросы относительно заключения контракта с главой правления там отсутствуют, Это значит, что если такое решение и будет принято, то это будет явным превышением полномочий наблюдательного совета. Это предписание, скорее всего, отправлено "для информации", так как полномочий у наблюдательного совета относительно подписания или не подписания трудового контракта с главой правления нет".

Напомним, в середине июня глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно которому распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены.

Как сообщалось, в выводах экспертизы Института государства и права им. В.М. Корецкого отмечалось, что заключение договора на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" не нарушает антикоррупционные ограничения, установленные пунктом 1 статьи 26 закона "О предупреждении коррупции".

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Кабинет министров Украины обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

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Автор: Григорий Бондарь