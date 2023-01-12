Поставки всех видов угля, в том числе коксующегося, в ближнее зарубежье упали вдвое.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину экспорт российского угля за январь-ноябрь 2022 года снизился на 7,6 процента к аналогичному периоду предыдущего года, до 184,4 миллиона тонн.

Как сообщают российские "Ведомости" с ссылкой на закрытую статистику Минэнерго РФ, с момента нападения на Украину поставки страной-агрессором за рубеж энергетического угля просели сразу на 13,9 процента, до 154,2 миллиона тонн.

Поставки всех видов угля, в том числе коксующегося, в ближнее зарубежье упали вдвое, до 6 миллионов тонн, в дальнее — на 4,5 процента, до 178,4 миллиона тонн.

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Общая добыча угля в России сократилась на 0,6 процента до 399,3 миллиона тонн. Показатели по экспорту энергетического угля ухудшились, так как именно этот вид в основном поставлялся в ЕС, где сейчас действуют санкции.

Война в Украине и ситуация с российским углем:

В апреле, вскоре после начала военных действий в Украине, Евросоюз решил прекратить закупки угля из России.

Евросоюз 8 апреля 2022 года опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго.

С 10 августа 2022 года был предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России. Спотовые закупки европейские компании прекратили почти сразу после введения ограничений.

21 июля 2022 года стало известно о том, что Великобритания введет санкции на импорт угля и нефти из России.

10 августа 2022 года ЕС запретил импорт российского угля.

По состоянию на 25 августа 2022 года морской экспорт российского угля был фактически остановлен из-за санкций ЕС.

В сентябре Европейская комиссия опубликовала пересмотренные указания, заявив, что предоставление необходимых для транспортировки за пределы ЕС услуг должно быть разрешено для борьбы с энергетической и продовольственной безопасностью в мире. Направления отгрузки угля изменились.

Страны ЕС по-прежнему не могут импортировать российский уголь, но европейским компаниям теперь разрешено отправлять товар в третьи страны. Продажи российского угля в Азию резко выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По состоянию на 7 декабря 2022 года Россия резко увеличила морской экспорт угля.

9 января 2023 года Китай заявил об увеличении собственной добычи угля и восстановлении отношений с Австралией для уменьшения энергозависимости от страны-агрессора.

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