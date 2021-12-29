Если в январе температура воздуха снизится, следует ожидать роста потребления газа до 170 миллионов кубометров в сутки.

В начале 2022 года в Украине может начаться дефицит газа, который будет спровоцирован похолоданием и нехваткой газа в хранилищах.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

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"Увеличение потребления пока компенсируется за счет газохранилищ. Но если в январе температура еще немного снизится, следует ожидать роста потребления до 170 миллионов кубометров в сутки. В таком случае, при отсутствии импорта, хранилища будут работать на грани технических возможностей. И так как с каждой неделей запас газа в ПХГ уменьшается, также будет уменьшаться технологическая возможность поднимать из них газ", - считает Компан.

Цена на газ: