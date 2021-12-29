В начале 2022 года в Украине может начаться дефицит газа, который будет спровоцирован похолоданием и нехваткой газа в хранилищах.
Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.
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"Увеличение потребления пока компенсируется за счет газохранилищ. Но если в январе температура еще немного снизится, следует ожидать роста потребления до 170 миллионов кубометров в сутки. В таком случае, при отсутствии импорта, хранилища будут работать на грани технических возможностей. И так как с каждой неделей запас газа в ПХГ уменьшается, также будет уменьшаться технологическая возможность поднимать из них газ", - считает Компан.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
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- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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