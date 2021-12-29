Энергетика-2021: космические цены на газ, нехватка топлива и рекордная выработка на АЭС

В 2021 году украинская энергетика пережила острый кризис недостатка основных энергоресурсов – угля, газа и электроэнергии. Цены на них неоднократно достигали рекордных высот как в Европе, так и Украине. Несмотря на это, в уходящем году рост коммунальных тарифов правительству удалось поставить на паузу, но уже весной украинцев неизбежно ждут перемены.

Новогоднюю ночь и рождественские праздники энергетики Украины проведут, скрестив пальцы, ведь накопленные за предыдущие годы недоработки и ошибки в полной мере проявили себя с наступлением холодов.

Наша страна вошла в ключевой для энергетики период - отопительный сезон – слабо подготовленной со значительным дефицитом угля, газа и выработки электроэнергии.

Скептики пугают украинцев "заморозкой" и отключениями света, в то время как правительство излучает сдержанный оптимизм.

"В мире сейчас происходит энергетический кризис, блэкауты в Китае, остановки предприятий в Европе. Это - последствия кризиса и повышения цен на энергоресурсы. Цена на газ в Европе – на историческом максимуме. Цена на уголь выросла как минимум втрое к прошлому году. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным, но правительство подготовило несколько различных сценариев, чтобы мы все же спокойно его прошли", - сказал с приходом в страну первых морозов премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам президента Владимира Зеленского, Украине пока удается противостоять охватившему мир энергетическому кризису.

"Энергетический кризис, ограничения в электроснабжении, значительный рост тарифов. Впервые - это не об Украине. Я вас поздравляю с этим. Это реалии всего мира, несмотря на которые нам удалось сохранить стабильность в энергетике, сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, а цены на электроэнергию для населения нашего государства – даже снизить", - заявил глава государства.

Рост потребления электричества

Возобновление роста национальной экономики и промышленного производства в уходящем году привело к увеличению потребления энергоресурсов в стране.

По данным оператора системы передачи госкомпании "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросло почти на семь процентов.

Главными причинами являются отсутствие строгих карантинных мер для противодействия распространению COVID-19; как следствие - рост потребления произошел во все месяцы, но больше всего в марте и апреле - на 11,6 процентов и 12,4 процента соответственно.

Потребление электричества в стране выросло, но генерация к этому оказалась не готова.

С приходом осени тепловые электростанции вдруг вспомнили, что не накопили за лето достаточное количество угля. В отопительный сезон Украина вошла с запасами на складах в четыре раза меньше минимально необходимых.

Как следствие, на конец декабря полтора десятка блоков ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива, в аварийном ремонте находится один энергоблок.

Вопрос должен решиться за счет дополнительных поставок угля морем из Соединенных Штатов, Австралии и Колумбии. В то время, как импорт из Казахстана временно не поступает из-за блокирования Россией железнодорожных путей, а поставки из самой РФ ограничены.

В этом году выработка на тепловых электростанциях, которые обеспечивают маневренность энергосистеме, упала с 36 до 30 процентов от общего потребления в стране.

Рекорды года

Дефицит тепловых мощностей покрывается за счет включения дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях, выработка на которых достигает 60 процентов потребления в стране.

В этом году произошел ряд исторических для атомщиков событий: украинские АЭС за сутки произвели рекордное количество электроэнергии, впервые в работе находятся 14 из 15 энергоблоков АЭС; на максимальную мощность вышла Запорожская АЭС, включив в работу все шесть реакторов.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН отметил, что в 2021 году модель рынка электроэнергии не работала полноценно из-за вмешательства государства. Как следствие произошло обострение кризиса в отрасли.

"Мы наблюдали постоянное вмешательство в работу рынка со стороны регулятора, со стороны правительства. Долги на рынке возрастали, возник большой дефицит топлива. В итоге Украина вошла в зиму неподготовленной по запасам угля и газа", - сказал он.

Среди позитивных достижений уходящего года Омельченко отметил увеличение добычи природного газа частными компаниями. В этом году она достигнет пяти миллиардов кубометров.

В то время как у крупнейшей государственной компании "Укргазвыдобування" этот показатель за год снова снизился на четыре процента - до 13 миллиардов кубометров.

"Также стоит отметить, что украинская газотранспортная система работала надежно, перекачивала все объемы газа, выполняя заключенные контракты. Рынок нефтепродуктов был стабильным", - уточнил эксперт.

Космические цены на газ и реформирование рынка

Уходящий 2021 год стал тяжелым испытанием для всех участников и потребителей рынка природного газа.

Самой большой неожиданностью стал рекордный рост цен на газ в Европе, который начался осенью и обострился в начале зимы. В начале октября и в конце декабря цены на голубое топливо в отдельные дни достигали "космических" высот - двух тысяч долларов за тысячу кубов. В другие дни цены превышали тысячу долларов.

Поскольку Украина, являясь частью европейского газового рынка, импортирует оттуда треть потребляемого голубого топлива, цены на газ неизбежно выросли и в нашей стране.

По словам председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана, в декабре цена газа для бизнеса колебалась в пределах 36-46 гривень за кубический метр.

"Как следствие, целый ряд промышленных предприятий, как в Европе, так и в Украине, вынуждены были прекратить работу", - сказал он в комментарии УНИАН.

Для потребителей 2021-й стал первым полным годом, когда формально действовал свободный рынок природного газа для бытовых потребителей. Стоит напомнить, что с 1 сентября 2020 года украинцы получили возможность менять газовых поставщиков, выбирая более качественный сервис и низкие цены.

Однако, задумку инициаторов реформы серьезно подкосили реалии рынка: газ начал стремительно дорожать. Поэтому в начале 2021 года правительство установило для поставщиков газа населению ценовой "потолок" в размере 6,99 гривни за кубометр. К слову, до сих пор остается загадкой, почему был выбран именно такой уровень, и как он был посчитан?

По указанию правительства с мая 2021 года и до конца апреля 2022 года поставщики газа в обязательном порядке ввели годовые тарифы с фиксированной ценой, которую запрещено повышать.

Кроме того, в мае 2021 года закончилось действие режима спецобязательств (ПСО), по которому НАК "Нафтогаз Украины" обязан был поставлять газ для нужд теплокоммунэнерго по льготной цене. То есть, открылся свободный рынок газа для тепловиков.

Но и здесь не обошлось без госрегулирования. Режим ПСО завершился, но только формально.

Для того, чтобы не допустить резкого скачка тарифов на отопление, правительство снова вмешалось и позволило тепловикам продолжить покупать газ у "Нафтогаза" по специальной цене 7,42 гривень за кубометр.

Тем не менее, не все проблемы с поставками газа и его стоимостью к новогодним праздникам были решены. Газ по льготной цене пришлось срочно изыскать также для бюджетных и религиозных организаций, так как они не могут платить за него по астрономическим рыночным ценам. Однако процесс перевода этих организаций на поставку "Нафтогазом Украины" затянулся и окончательно был завершен в начале декабря.

Причины дефицита газа

Наступившей зимой как никогда остро стал вопрос обеспечения потребностей Украины в газе.

Транзит российского газа в Европу через Украину в 2021 году снизился на 40 процентов. Российский газовый монополист "Газпром" отказывается качать голубое топлива через нашу ГТС и шантажирует европейцев пустыми хранилищами. Все это провоцирует панику на энергетических биржах и взвинчивает цены.

Из-за рекордно высоких цен на газ на европейском рынке в уходящем году закачка газа в украинские подземные хранилища происходила в минимальных объемах. В период активной закачки – летом и начале осени, когда цена была порядка 500 долларов, газовые компании ожидали, что цены вот-вот поползут вниз. Но все произошло как раз наоборот: цены улетели в космос.

В итоге в отопительный сезон Украина вошла с запасами меньше 19 миллиардов кубометров, при том, что годом ранее в хранилищах находилось 28 миллиардов. Более того, не весь газ принадлежит нашей стране, около четырех миллиардов – иностранным компаниям.

"Прошлый сезон отбора мы закончили с 15 миллиардов кубометров газа в ПХГ. За сезон закачки ПХГ было пополнено примерно на 3,7 миллиарда. И в отопительный сезон мы вошли с объемом ресурса в хранилищах в 18,55 миллиарда", - отметил глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

По состоянию на 26 декабря, то есть за два месяца с начала отопительного сезона, в украинских хранилищах из-за активного отбора газа оказалось меньше половины от максимального объема – 14,1 миллиарда кубометров.

Такими темпами Украину может ожидать дефицит газа в морозные дни, считает эксперт.

"После понижения температуры воздуха до минус 8 градусов, потребление газа выросло и по состоянию на 21 декабря составило 153 миллиона кубометров в сутки. Увеличение потребления пока компенсируется за счет газохранилищ. Но если в январе температура еще немного снизится, следует ожидать роста потребления до 170 миллионов кубометров в сутки. В таком случае, при отсутствии импорта, хранилища будут работать на грани технических возможностей. И так как с каждой неделей запас газа в ПХГ уменьшается, также будет уменьшаться технологическая возможность поднимать из них газ", - считает Артем Компан.

Грядущее повышение тарифов

С мая 2022 года, согласно подписанному правительством Украины меморандуму с ключевым кредитором нашей страны – Международным валютным фондом, формирование цен на газ должно происходить без государственного вмешательства.

Эксперты и чиновники прогнозируют, что в следующем году избежать повышения тарифов на энергетические ресурсы для украинских граждан уже не удастся.

Глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан отметил, что если Украина выполнит данные МВФ обещания, то с 1 мая 2022 года в новых годовых контрактах для бытовых потребителей цена газа уже не будет льготной, а будет определяться на основании рыночных индикаторов.

Чтобы они появились, "Нафтогаз" должен продавать половину добытого госкомпанией "Укргазвыдобування" голубого топлива на биржевых торгах. При этом все поставщики должны получить равный доступ к этим торгам и иметь равные возможности покупать ресурс, что и предусматривает здоровая экономическая модель рынка.

"Учитывая текущий уровень цен в Европе и не очень оптимистичные ожидания по поводу их снижения, можно предположить, что тарифы для населения будут значительно выше", - считает Компан.

Растущие цены на газ неизбежно потянут за собой рост стоимость услуг централизованного отопления. Предприятия теплокоммунэнерго в своих тарифах заложат текущую на тот момент стоимость газа, которая явно будет выше нынешней.

Новогодние ожидания

Наступающий 2022 год неизбежно принесет изменения и на национальный рынок электроэнергетики.

Стоит напомнить, что в 2021 году правительство не единожды продлевало действие постановления, которое "замораживало" тариф на электричество для населения на текущем уровне 1,68 гривень за киловатт-час.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 киловатт-часов в месяц, тариф снизился до 1,44 гривень за киловатт-час. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 киловатт-часов в месяц, цена остается неизменной – 1,68 гривень за каждый потребленный киловатт электричества.

Действие постановления о неизменной цене на электричество для населения, как и фиксированный газовый тариф, истекает в конце апреля.

Это значит, что весной 2022 года потребителей ждут сюрпризы: правительство вернется к вопросу установления обновленных цен на газ, электричество и отопление.

"Следующий год будет очень сложный, потому что запасы природного газа будут из хранилищ исчерпаны в этом году. Надо будет пополнять их и найти до 10 миллиардов долларов на это. Я не предвижу легких времен", - сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Омельченко.

Для национальной энергетики и украинских потребителей наступающий год обещает быть чрезвычайно сложным и дорогим.

Впрочем, не исключено, что правительство снова будет придерживаться политики административного сдерживания цен на энергоресурсы, искусственно регулируя процессы на рынках. Посмотрим, что из этого получится.

А нашим согражданам в этой ситуации стоит не терять оптимизм, веру в свои силы и самим браться за повышение энергетической эффективности своего жилья. Только таким образом можно достойно встретить любые грядущие штормы.

Анна Бредихина