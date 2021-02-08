За восемь дней февраля цена электроэнергии на «рынке на сутки вперед» подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Оператора Рынка».

Такой рост цены произошел на фоне дефицитов угля на складах ТЭС и аварийных остановок энергоблоков ТЭС. Об этом пишут "Наші гроші".Читайте такжеУкраине может грозить общесистемная авария в энергосистеме - НКРЭКУ

На прошлой неделе НКРЭКУ заявила, что осуществляет проверки тепловых электростанций на предмет обеспечения топливом. Кроме того, по данным энергорегулятора, ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, а это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

Кроме того, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС. Так 2 февраля произошла аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС. 6 февраля на электростанциях ДТЭК были выведены в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.

Всего по состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков: 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: 2 блока ДТЭК, 3 блока Центренерего и 1 блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и России.

"Около 70% мощности тепловой генерации контролирует компания ДТЭК Рината Ахметова", - добавляют "Наші гроші".

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Автор: УНИАН