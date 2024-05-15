Запланирован рекордный объем импорта с максимальной мощностью.

В среду, 15 мая, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей при росте потребления в вечерние часы: 18:00 – 23:00. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В то же время в НЭК рассказали, что 14 мая для преодоления дефицита в энергосистеме Диспетчерский центр с 16:00 применил графики ограничения потребления для промышленности. Но из-за значительного роста потребления во время похолодания с 20:55 по 00:00 применялись контролируемые аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

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Вчера для преодоления дефицита в энергосистеме, на запрос "Укрэнерго" была активирована аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00. Также запланирован рекордный объем импорта с максимальной мощностью. В течение суток прогнозируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

Проблемы в энергосистеме

14 мая вечером "Укрэнерго" заявило о значительном дефиците в энергосистеме и внедрении аварийных отключений света для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины.

Также аварийные отключения вынужденно ввели утром 15 мая. Аварийные отключения в Украине ввели из-за дефицита электроэнергии, в результате российских атак было потеряно достаточно большой объем мощностей на электростанциях.

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